Над Белгородской областью уничтожили «Точку-У» Минобороны РФ: над Белгородской областью сбиты 10 снарядов и ракета «Точка-У»

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Вооруженные силы Украины в районе 22:00 мск попытались совершить атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили десять снарядов и одну ракету над Белгородской областью.

Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса «Точка-У» над территорией Белгородской области, — говорится в публикации военного ведомства.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородской области. Из-за обстрелов региона власти планируют эвакуировать около девяти тысяч детей. Их вывезут, в частности, из Белгорода, Белгородского и Грайворонского районов, Шебекинского округа. Несовершеннолетних примут в Пензенской области, куда уже раньше привозили эвакуированных. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова, детей обычно размещают на базе отдыха, в круглогодичных летних лагерях и оздоровительных центрах. В частности, на территории спорткомплексов с гостиничными номерами для детей.

Ранее Гладков заявил, что в результате атаки двух дронов-камикадзе села Долгое Валуйского городского округа от взрыва загорелась машина, но никто не пострадал.