Над Белгородом и Белгородским районом сбито 16 воздушных целей

Фото: t.me/vvgladkov

На подлете к Белгороду и Белгородскому району российская система противовоздушной обороны сбила 16 воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в собственном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет. В столице области выбиты 26 окон в 12 многоквартирных домах.

Есть повреждения в учреждениях здрaвоохрaнения — выбиты окнa в поликлиникaх № 7 и № 8, тaкже повреждены окнa в склaдском корпусе детской облaстной клинической больницы. Осколки снaрядов выбили окнa и посекли фaсaды в четырех учреждениях обрaзования: в д/с № 19, д/с 72, чaстном детском сaду и школе № 40. Нa дaнный момент повреждения выявлены в восьми aвтомобилях, двa из которых сгорели полностью, — говорится в публикации Гладкова.

В поселке Дубовое после атаки ВСУ посечены окна в трех домах, повреждены кровля, забор и автомобиль, уточнил глава области. По его информации, в селе Репном осколками посечены три машины. На местах работают оперативные службы.

Минобороны РФ уточнило, что атака на регион была совершена около 20:30. ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир».

Ранее в Белгороде и Белгородском районе на несколько минут была запущена сирена ракетной опасности. Гладков рекомендовал жителям спуститься в укрытия или найти безопасное место.

Также Тelegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщал, что в Белгороде у здания МВД раздался взрыв. Как передавал канал, на месте работают медики и пожарные. Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию, но не уточнил, действительно ли ударили по строению ведомства.

Ранее из-за обстрела ВСУ было обесточено село Попово-Лежачи Глушковского района и частично поселок Теткино, заявлял губернатор Курской области Роман Старовойт. Также повреждения получили газовая труба, пять домовладений и два автомобиля. Среди жителей никто не пострадал, отметил он.