Нацистская начинка: как Украина оправдывает удары по Севастополю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об ударах по Крыму. Что известно об атаке ВСУ на Севастополь, как отреагировали в Киеве и Москве?

Что известно об ударах ВСУ по Севастополю 23 июня

23 июня ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, сообщали в Минобороны России. Средства ПВО сбили четыре ракеты ATACMS, еще одна в ходе отражения отклонилась от траектории полета и подорвалась над городом, в том числе над территорией пляжа, где отдыхало много людей.

Ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, так как американские специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS на основе собственных данных спутниковой разведки США, заявили в МО РФ. Согласно предварительным данным, ракеты запускались ВСУ из района Николаева.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в результате атаки ВСУ погибли пять человек — трое детей и двое взрослых. Пострадали не менее 150 гражданских.

«К сожалению, у нас сейчас трое погибших детей и двое погибших взрослых», — писал Развожаев в своем Telegram-канале.

По состоянию на 25 июня госпитализированными остаются 77 человек. В больницах Севастополя находятся 50 человек. 14 пациентов — в тяжелом состоянии, сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В федеральные центры направили 22 пострадавших. Врачи в Москве считают тяжелым состояние 11 пострадавших, уточнял Развожаев.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Место обстрела в Севастополе, 23 июня 2024 года

Что заявили в офисе Зеленского об ударах по Севастополю, реакция Захаровой

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram-канале заявил, что в Крыму не может находиться «никаких пляжей и туристических зон» или иных «фиктивных признаков мирной жизни». По его словам, в республике находятся «сотни военных целей» для ВСУ.

«Крым — это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими», — сказал Подоляк.

25 июня это заявление советника главы офиса Зеленского прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала позицию Киева «калькой с немецко-нацистской концепции» зачистки Крыма во времена Второй мировой войны.

«Стопроцентная калька с немецко-нацистской концепции зачистки Крыма времен Второй мировой войны. Сегодня добавили американское оружие, методологию современного международного терроризма, а начинка осталась прежняя — нацизм», — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Подоляка.

Россияне в комментариях поддержали заявление дипломата, отметив, что ВСУ уже давно действуют по «методичке Третьего рейха».

Фото: МО Украины Владимир Зеленский

Зачем Украине кровавые удары по Севастополю

Украинская сторона ударила по Севастополю, чтобы отвлечь средства российской противовоздушной обороны от Харьковского направления в зоне СВО, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он также отметил, что атака должна была сорвать курортный сезон в Крыму и еще больше втянуть США в конфликт.

Эксперт подчеркнул, что испытал бурю эмоций после новости об атаке на Севастополь: от переживания за мирных граждан до ненависти к американским и украинским властям. По его словам, сейчас нужно успокоиться и подумать, почему этот кровавый удар произошел именно по простым людям на пляже и в курортное время. В то же время Сладков призывает действовать и указывает, что «красных линий больше нет».

«И я понимаю так: попытка США и Киева сорвать курортный сезон в Крыму (я на 100% уверен, этого не произойдет). Попытка ВСУ отвлечь часть нашей системы ПВО с Харьковского направления на Крым, радость Киева от все большего вовлечения США в кровавую историю ударов ВСУ по мирным людям в России», — объяснил военкор.

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