Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об ударах по Крыму. Что известно об атаке ВСУ на Севастополь, как отреагировали в Киеве и Москве?
Что известно об ударах ВСУ по Севастополю 23 июня
23 июня ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, сообщали в Минобороны России. Средства ПВО сбили четыре ракеты ATACMS, еще одна в ходе отражения отклонилась от траектории полета и подорвалась над городом, в том числе над территорией пляжа, где отдыхало много людей.
Ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, так как американские специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS на основе собственных данных спутниковой разведки США, заявили в МО РФ. Согласно предварительным данным, ракеты запускались ВСУ из района Николаева.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в результате атаки ВСУ погибли пять человек — трое детей и двое взрослых. Пострадали не менее 150 гражданских.
«К сожалению, у нас сейчас трое погибших детей и двое погибших взрослых», — писал Развожаев в своем Telegram-канале.
По состоянию на 25 июня госпитализированными остаются 77 человек. В больницах Севастополя находятся 50 человек. 14 пациентов — в тяжелом состоянии, сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В федеральные центры направили 22 пострадавших. Врачи в Москве считают тяжелым состояние 11 пострадавших, уточнял Развожаев.
Что заявили в офисе Зеленского об ударах по Севастополю, реакция Захаровой
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram-канале заявил, что в Крыму не может находиться «никаких пляжей и туристических зон» или иных «фиктивных признаков мирной жизни». По его словам, в республике находятся «сотни военных целей» для ВСУ.
«Крым — это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими», — сказал Подоляк.
25 июня это заявление советника главы офиса Зеленского прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала позицию Киева «калькой с немецко-нацистской концепции» зачистки Крыма во времена Второй мировой войны.
«Стопроцентная калька с немецко-нацистской концепции зачистки Крыма времен Второй мировой войны. Сегодня добавили американское оружие, методологию современного международного терроризма, а начинка осталась прежняя — нацизм», — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Подоляка.
Россияне в комментариях поддержали заявление дипломата, отметив, что ВСУ уже давно действуют по «методичке Третьего рейха».
Зачем Украине кровавые удары по Севастополю
Украинская сторона ударила по Севастополю, чтобы отвлечь средства российской противовоздушной обороны от Харьковского направления в зоне СВО, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он также отметил, что атака должна была сорвать курортный сезон в Крыму и еще больше втянуть США в конфликт.
Эксперт подчеркнул, что испытал бурю эмоций после новости об атаке на Севастополь: от переживания за мирных граждан до ненависти к американским и украинским властям. По его словам, сейчас нужно успокоиться и подумать, почему этот кровавый удар произошел именно по простым людям на пляже и в курортное время. В то же время Сладков призывает действовать и указывает, что «красных линий больше нет».
«И я понимаю так: попытка США и Киева сорвать курортный сезон в Крыму (я на 100% уверен, этого не произойдет). Попытка ВСУ отвлечь часть нашей системы ПВО с Харьковского направления на Крым, радость Киева от все большего вовлечения США в кровавую историю ударов ВСУ по мирным людям в России», — объяснил военкор.
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