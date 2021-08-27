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Национальный центр физики и математики создадут в России

16:33, 28 августа 2021
Национальный центр физики и математики создадут в России Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press
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По поручению президента РФ Владимира Путина в России создадут национальный центр физики и математики (НЦФМ).

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