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Михаил Щипанов
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По поручению президента РФ Владимира Путина в России создадут национальный центр физики и математики (НЦФМ).
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Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов опроверг слухи о том, что непривитых детей не пустят в школу с началом учебного года. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам министра, новый учебный год начнётся по расписанию и пройдёт в обычном формате.
1 сентября, День знаний, он пройдет очно, в традиционном формате, все школы готовы сегодня к приёму...
Национальный центр физики и математики создадут в России