«Начнется жуть»: россиян предупредили об опасной погоде в одном регионе Метеоролог Поповнин предупредил о «жуткой» погоде в Поволжье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе в Поволжье ожидается небольшое потепление, температура составит от 10 до 15 градусов выше нуля, однако с четверга, 16 мая, «начнется жуть», рассказал NEWS.ru метеоролог Никита Поповнин. По его словам, с 16 мая дожди и ветер усилятся, а температура воздуха пойдет вниз.

Новая неделя — новая погода. В Поволжье произойдет небольшое потепление. В первой половине следующей недели там ожидается от 10 до 15 градусов тепла. Пройдут небольшие дожди, но местами будет выглядывать солнце. С четверга в Поволжье начнется жуть: дожди и ветер усилятся, температура воздуха снова пойдет вниз. Эффективная — то есть ощущаемая — температура составит не больше пяти-семи градусов тепла, — сказал Поповнин.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на следующей неделе погоду в Москве будет определять периферия антициклона, в течение практически всей недели будут дожди. По ее словам, дневная температура поднимется до 9–11 градусов выше нуля, а в ночные часы ожидается от нуля до плюс 5 градусов. Синоптик отметила, что на этом фоне в городе вырастет атмосферное давление. А после 16 мая ночные температуры составят порядка 7–10 градусов тепла, а дневные будут достигать отметки плюс 15–18 градусов.