«Начнем рвать»: Коц о перспективах ВС РФ после наступления под Харьковом Коц: наступление под Харьковом позволит ВС РФ продвинуться на других участках

Фото: МО РФ

Наступление Вооруженных сил России в Харьковской области позволит армии продвинуться и на других направлениях СВО, заявил в эфире радиостанции KP.RU военный корреспондент Александр Коц. По его словам, сегодня украинские войска активно перебрасывают силы и средства на данный участок. В связи с этим у них может возникнуть нехватка на других направлениях, считает Коц.

То, что происходит сейчас на Харьковском направлении, и та переброска сил и средств, которые производит Украина, они позволяют надеяться, что где-то у них сил начнет не хватать. И мы сможем там давить еще сильнее. То есть Харьковская операция может играть роль некоего громоотвода, с помощью которого мы начнем рвать на других направлениях, — предположил военкор.

Коц обратил внимание, что из-за продвижения российских войск в Харьковской области украинские войска перебрасывают туда подразделения из Херсона, Запорожья и Часова Яра. При этом с резервами у противника все «не очень хорошо», отметил военкор.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские бойцы помогают местным жителям в эвакуации на территорию РФ. Он признал, что доступа к населенным пунктам, в которых идут бои, пока нет.