Начался суд над сержантом, убившим семерых сослуживцев «Коммерсант»: начался суд над военным Лобовиковым, убившим семерых сослуживцев

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2-й Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела против российского военнослужащего Дмитрия Лобовикова, обвиняемого в убийстве семерых сослуживцев и покушении на убийство еще десятерых, сообщает газета «Коммерсант». В отношении него возбуждено дело по шести статьям — 30, 105, 112, 115, 167 и 222.1 Уголовного кодекса.

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 14 января 2023 года. В тот день сержант вместе со своими сослуживцами отметил Старый новый год, после чего начал проверять караулы и остался недоволен. Он вызвал одного из военнослужащих, выдернул чеку из гранаты РГД-5 и попросил вставить ее обратно. Тот ответил, что не умеет этого делать. Тогда сержант бросил боеприпас в комнату, где спали бойцы соседнего подразделения.

В помещении находились несколько газовых баллонов, которые взорвались вместе с гранатой. Это привело к гибели семерых человек, еще 10 пострадали. Ему предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, причинение легкого и среднего вреда здоровью, а также незаконном хранении взрывчатки.

Ранее суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил мобилизованного к десяти годам колонии строгого режима по делу о дезертирстве. Он трижды покидал воинскую часть, однажды — дольше чем на месяц. После оглашения приговора его лишили воинского звания младший сержант. На заседании свое отсутствие в части осужденный обосновал ссорами с женой.