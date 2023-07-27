Начался саммит Россия — Африка: как украсили Петербург к приезду Путина

Фото: Владимир Смирнов/Фотохост-агентство ТАСС

Санкт-Петербург в преддверии саммита Россия — Африка

Второй саммит Россия — Африка проходит в Санкт-Петербурге 27–28 июля. В нем примут участие делегации из 49 стран и региональных объединений, включая 17 глав африканских государств.

Владимир Путин выступит 28 июля на заседании саммита «За мир, безопасность и развитие». Ранее 26 июля президент провел двусторонние встречи с лидерами Эфиопии и Египта. Путин также пригласил участников саммита на военно-морской парад в День ВМФ 30 июля.

На первый африканский саммит, который прошел в Сочи в 2019 году, приехали 47 президентов. В Кремле объяснили сокращение делегаций «рабочими планами» и «вмешательством США, Франции и других государств». На лидеров ряда стран оказывалось давление, чтобы они не поехали на форум, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как оформили Санкт-Петербург к саммиту Россия — Африка — в фотогалерее NEWS.ru