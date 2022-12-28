Начальник Генштаба как цель

Фото: Сергей Фадеичев/РИА Новости

Валерий Герасимов

Таких совпадений просто не бывает. Сначала целое созвездие Telegram-каналов увлеченно стало обсуждать скорую отставку начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова, которая, дескать, вот-вот состоится. Буквально до Нового года. Естественно, со ссылками, как водится, на авторитетные, но не названные источники. Завершился такой информационный шабаш жестким опровержением пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Но, как говорится, осадочек остался.

А ведь даже украинский атаман Валерий Залужный в интервью западным журналистам признался, что очень внимательно изучал все работы по военной стратегии, написанные Герасимовым. Тем более что Генштаб не отвечает за вещевое и материально-техническое снабжение, то есть за те вопросы, что вызывали особенно острое общественное недовольство.

И вот тут вдруг влиятельная американская «Нью-Йорк таймс» развернула на своих страницах целый душещипательный детектив. А суть его в том, что, дескать, весной, когда Валерий Герасимов отправился в Харьковскую область, в город Изюм, украинские стратеги планировали его уничтожение. Более того, якобы и украинские спецслужбы, и их американские покровители из ЦРУ имели своевременную информацию о такой поездке. Но американские старшие товарищи попросили своих подопечных не идти на такой шаг, взвинчивая уровень военной эскалации. Но Зеленский с Залужным проявили своеволие (кто бы подумал!) и удар все-таки нанесли. Но не попали.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этой заметке все волшебно. Оказывается, наш Генштаб, дескать, абсолютно прозрачен для вражеской агентуры. Она якобы в курсе перемещения российского военного руководства. Да еще американцы как бы пожалели нашего генерала, проявив что-то вроде доброй воли. И не предоставили украинским подопечным точных координат для такой атаки. Тот самый случай, когда доказать ничего нельзя, но информация запущена. Американцы даже в последний момент не заметили, что из их откровений следует «зрада»: они не руководят своими вассалами, которые во всем от них зависят.

Тем не менее вместе с уже разобранной по косточкам статьей за подписью Киссинджера и рядом других публикаций это «откровение» прекрасно вписывается в подкорректированную тактику психологического давления на Москву. Во всех новых публикациях сквозит хамски снисходительный тон к стране, которая технически все равно не сможет тягаться с коллективным Западом. А потому предъявляется фактически ультиматум. Тот самый случай, когда нам стремятся продать наши же завоевания, но ценой наших же крупных уступок.

А почему все это «засветили» сейчас? Да потому, что трудная зима идет к своему пику. И именно сейчас Западу нужен мир, да еще на невыгодных для России условиях, чтобы предотвратить наше возможное наступление, застопорить перестройку экономики на форсированный выпуск дронов и высокотехнологичных боеприпасов, защищенных средств связи и разведки. А главное, чтобы сохранить пробандеровский режим в Киеве в качестве того самого топора под лавкой, который в любой момент можно будет опять пустить в дело.

А потому, давя на российскую бизнес-элиту, считая ее психологически нестойкой (раз уж капиталы продолжают оставаться в офшорах), удар одновременно переносится и на элиту военную. В частности, под лавину фейков попадает самый высокопоставленный профессиональный военный Герасимов.

Впрочем, обстановка на расширенной коллегии Министерства обороны с участием президента, где рядом с ним присутствовал и начальник Генштаба, все расставила по своим местам. Но урок из всего сказанного необходимо извлечь и не спешить разгонять очередной фейк по разным информационным каналам.