Начальница МВД попалась на краже после доноса обиженной подруги Baza: несчастный случай с ребенком помог раскрыть воровство начальницы МВД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание Baza сообщило, что несчастный случай с падением ребенка помог раскрыть махинации начальницы МВД, которая крала технику из вещдоков. Как передает портал Baza, о махинациях полицейской с фамилией Бурова стало известно по показаниям подруги после их конфликта.

По данным издания, весной прошлого года Бурова пригласила к себе подругу, та пришла с маленькой дочерью. В процессе веселья, сообщает Baza, полицейская рассказала, что занимает должность начальницы склада, где хранятся вещественные доказательства по уголовным делам. Издание также отмечает, что она призналась, что часть техники забирает себе, и предложила что-нибудь продать.

Как уточняет портал, в этот момент возлюбленный Буровой уронил ребенка, тот получил тяжелые травмы, а по факту инцидента было возбуждено уголовное дело. После, по информации Baza, обиженная подруга поведала полицейским, что начальница склада ворует технику. В публикации издания также говорится, что у подозреваемой провели обыск и нашли украденные вещи, происхождение которых она объяснить не смогла, а летом 2023 года Бурову уволили, сейчас решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске Алтайского края во время рейда ГИБДД задержали заместителя начальника местного отдела экономической безопасности МВД. По предварительным данным, полицейский попался на вождении в нетрезвом виде и отказался подуть в алкотестер, заявив, что болеет коклюшем.