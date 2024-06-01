Наблюдавшего за выборами в России политика вынудили покинуть Германию Брод: политик из Германии Ольга Петерсен переехала в Россию из-за травли

Немецкого политика Ольгу Петерсен вынудили покинуть ФРГ из-за участия в экспертизе хода голосования на президентских выборах в России, заявил член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. По его словам, которые приводит ТАСС, немецкий депутат обосновалась в РФ.

Ранее Гамбургское отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) возбудило дело об исключении Петерсен из партии. До этого ее исключили из парламентской группы фракции.

При этом еще неделю назад Петерсен в своих соцсетях поздравляла Германию с Днем Конституции. Политик родилась в Омске и переехала с семьей в ФРГ в конце 1990-х. В последние годы она часто появлялась на российских тв-шоу, где поддерживала политику президента РФ Владимира Путина.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что выборы в России прошли «в условиях жестких ограничений». По его мнению, это привело к «тревожному росту нарушений прав и свобод». У российских избирателей не было настоящего выбора, считает он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это отметила, что критика Боррелем выборов в РФ является «горькой иронией» умирающего ЕС. Европейская комиссия, по ее словам, представляет собой ироничный стандарт недемократичности. Не стоит забывать и о воровстве политическим объединением российских активов, напомнила она.