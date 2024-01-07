Наблюдатели из Бангладеш будут следить за выборами президента России Представители ЦИК пригласили коллег из Бангладеш на выборы президента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представители Центральной избирательной комиссии России пригласили на выборы президента коллег из Бангладеш, сообщил ТАСС член ЦИК РФ Андрей Шутов. По его словам, они уже согласились. На выборы позвали также лично председателя бангладешской комиссии Кази Хабибулу Авалу.

От имени председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой мы пригласили представителей ЦИК Бангладеш и лично председателя бангладешского Избиркома Кази Хабибула Авала принять участие в качестве международных наблюдателей на выборах президента Российской Федерации, которые состоятся 17 марта этого года. <...> Приглашение было с признательностью принято, — сообщил Шутов.

Член Центризбиркома стал главой российской делегации, которая ранее прибыла в Дакку. Он передал приглашение ЦИК на личной встрече с Авалой.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов в президенты РФ лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Обе кандидатуры были одобрены членами комиссии в единогласном порядке.