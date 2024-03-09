«Набирал воду под огнем»: как пленные бойцы ВСУ спасали русских солдат

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Сети распространилась история о том, как пленный боец ВСУ три дня выхаживал раненого военнослужащего ВС РФ. Что об этом известно, какие еще были случаи, когда украинские солдаты спасали жизни русским бойцам?

Как боец ВСУ три дня спасал жизнь русскому солдату

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) три дня выхаживал раненого российского военного, которому сдался в плен. Как рассказал российский военнослужащий по имени Сергей, все это случилось во время взятия Авдеевки.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, в составе штурмового отряда Сергей и его сослуживцы разместились в здании разбитого детского сада. Во время очередного обстрела российский военный получил серьезные травмы: двойной перелом голени и руки, также ему осколком выбило глаз. Мужчину спрятали, чтобы он дожидался эвакуации.

«Через некоторое время военнослужащий [Сергей] услышал шаги. На требования назвать позывной прозвучала лишь просьба: „Пожалуйста, не стреляйте. Я без оружия и без бронежилета“. Оказалось, что это был боец ВСУ, который тут же согласился сдаться в плен», — пишет SHOT.

Из-за сильных обстрелов медики в течение длительного времени не могли дойти до Сергея. Все это время пленный украинец носил ему воду, которую «набирал под огнем в ближайшей луже». У пленника Сергей узнал, что его зовут Александр, ему 25 лет, и он был насильно мобилизован из Николаева.

Фото: МО РФ Авдеевка

«Когда военных все-таки увезли с поля боя, Сергей поблагодарил Александра и пожал ему руку. Бойца ВСУ забрали на допрос российские военные, сейчас он остается в плену», — добавляет Telegram-канал.

Минобороны России эту информацию не комментировало

Как пленные бойцы ВСУ помогли спасти Хищника

В середине февраля стало известно, что пленные солдаты ВСУ помогли российским военнослужащим эвакуировать командира взвода 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского морского флота (ТОФ) ВС России с позывным Хищник. Об этом сообщал Telegram-канал «Воин DV» со ссылкой на самого офицера.

По данным источника, Хищник был ранен дроном-камикадзе во время штурма Новомихайловки 5 февраля. Несмотря на это, он четыре дня продолжал руководить взводом «Штормов». Его удалось эвакуировать лишь 9 февраля благодаря ухудшению погодных условий в зоне столкновения, когда российские военные смогли взять передышку.

«Обездвиженного Хищника до точки эвакуации помогали нести в том числе и пленные солдаты ВСУ, которых его „Штормы“ захватили в ходе боя», — сообщал канал.

Согласно информации ресурса, Хищник в итоге был доставлен в госпиталь. Медики оценили состояние российского бойца как стабильное, его жизни ничего не угрожало.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как русский и украинец выживали в блиндаже под Бахмутом

11 декабря 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что двое тяжелораненых бойцов, один из которых служит в ВС РФ (позывной Бабка), а другой — в ВСУ, несколько дней помогали друг другу выжить в блиндаже под Артемовском (Бахмутом).

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«Бойца ВС РФ с позывным Бабка считали погибшим — его потеряли в бою с ВСУ. Мужчина получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух опорников. Когда через несколько дней пошел снег, боец ел его, чтобы не умереть от жажды. Единственный способ спастись — ползти», — говорилось в публикации.

Во время продвижения он обнаружил раненого украинского солдата. Они оказали друг другу первую помощь и продолжили выживать. Через несколько дней украинский боец скончался.

«Жили мы с ним. Пытались выживать. У нас воды не было, еда была соленая и какая-то тушенка», — рассказал Бабка.

По словам российского бойца, его эвакуировали только на 10-й день, поскольку военнослужащим из другого полка поступил приказ, что именно этот блиндаж необходимо было занять.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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