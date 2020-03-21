https://static.news.ru/photo/494587da-6b5d-11ea-abf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

21 марта министру иностранных дел России Сергею Лаврову исполняется 70 лет. Свои поздравления главе МИД РФ направил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он высоко оценил работу Лаврова, который уже много лет отстаивает национальные интересы России на международной арене. Поздравительная телеграмма опубликована на портале нижней палаты парламента.

Вы многое делаете для защиты суверенитета и национальных интересов России. Депутаты Государственной думы высоко ценят Вашу работу. Ваши знания, опыт, профессионализм заслуживают уважения. Желаю Вам здоровья, счастья и всего самого доброго, — обратился к главе МИД Володин.

К 70-летию Сергея Лаврова, возглавляющего МИД уже в течение 16 лет, и за этот срок множество раз справлявшегося с решением различных задач государственной важности, NEWS.ru подготовил галерею, в которой собрал кадры самых ярких моментов из жизни и карьерного пути юбиляра.