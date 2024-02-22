Стало известно, как Киев спасает «символ достижений» контрнаступления ВСУ Рогов: Киев бросает под Работино новые силы, чтобы удержать его любой ценой

Фото: МО Украины

Украинское командование бросает под Работино все новые силы, чтоб удержать его любой ценой, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, этот населенный пункт стал для Киева символом всех достижений контрнаступления ВСУ.

Режим Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село, которое стало символом всех достижений их хваленого контрнаступления с лета прошлого года в Запорожской области, — сказал он.

Рогов отметил, что наиболее тяжелая ситуация наблюдается на Ореховском направлении. При этом он заверил, что инициатива на поле боя остается в руках российских военных.

Командир танкового экипажа с позывным Спартак ранее сообщил, что российские десантники выбивают противника с позиций на Запорожском направлении при помощи танков. По его словам, ситуация в данный момент на этом участке фронта сложная, но контролируемая.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинское командование перебрасывает силы в район населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. По его словам, это свидетельствует о том, что ВСУ готовятся к активным боевым действиям. Он добавил, что российские силы тем временем уничтожают технику фугасными авиационными бомбами.