На Западе одним словом охарактеризовали российский бомбардировщик Ту-160 19FortyFive назвало бомбардировщик Ту-160 незаменимым для России

Фото: Нина Падалко/РИА Новости

Ту-160

Российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 (по классификации НАТО — Blackjack) можно описать одним словом — незаменимый, пишут обозреватели американского портала 19FortyFive. Авторы особо обратили внимание на боезапас и летные характеристики боевой машины. Ту-160, как сказано в публикации, является единственным бомбардировщиком, стоящим на вооружении ВКС РФ, способным нести оборонительное вооружение. Машина в обычном режиме оснащается 13 крылатыми ракетами.

На самом деле многие эксперты по России описывают этот бомбардировщик одним словом — незаменимый, — сказано в статье.

Бомбардировщик оснащен четырьмя двигателями НК-32, благодаря которым самолет развивает скорость 2,05 Маха (2446 километров в час). Ту-160 имеет дальность полета 12 тысяч километров без дозаправки, практический потолок — до 16 тысяч километров. Самолет также может нести до 40 тонн полезной нагрузки, включая ядерное вооружение, обычные бомбы и ракеты.

Планер боевой машины сконструирован из титана, алюминиевых и стальных сплавов, а также композитных материалов. Бомбардировщик способен на полеты в любых погодных условиях, летает в любое время суток. Самолет использует электродистанционное управление и оснащен трехстоечным шасси, тормозным парашютом и хвостовым колесом.

Ранее сообщалось, что самолеты Ту-160М, которые поступят в Вооруженные силы России в 2025 году, будут более усовершенствованными. Как рассказал военный эксперт Виктор Литовкин, модернизированные самолеты оснастят новейшими технологиями, некоторые из боевых машин построят с нуля.