На Западе оценили тактическую слаженность ВС РФ при Суровикине Politico: после назначения Суровикина ВС РФ стали действовать более слаженно

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Газета Politico, ссылаясь на западных военных экспертов и аналитиков, отметила признаки большей тактической слаженности в рядах Вооруженных сил РФ после назначения генерала Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в ходе спецоперации на Украине. По мнению неназванного высокопоставленного офицера разведки Великобритании, тактика Суровикина «доказала свою эффективность в Сирии».

Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности, — говорится в сообщении.

Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации 8 октября министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В ноябре 2017 года он был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. Принимал участие в вооруженном конфликте на территории Таджикистана и во второй чеченской кампании.

За командование российской армией в Сирии в 2017 году ему присвоили звание Героя России. Также Сергей Суровикин награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и медалями.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после назначения Суровикина сообщил, что рад этому. Он пояснил, что знаком с генералом 15 лет и охарактеризовал его как настоящего генерала и воина, которому не чужды такие понятия, как честь и патриотизм.