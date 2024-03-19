На Западе рассказали, когда Путин приедет в Китай Reuters: Владимир Путин посетит Китай в мае

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин может посетить Китай с официальным визитом в мае, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. По данным агентства, встреча российского лидера с китайскими властями должна пройти до поездки председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, которая также намечена на май.

По данным издания, два источника выразили уверенность, что Путин посетит Китай весной. При этом один из них утверждает, что визит запланирован на вторую половину мая. Также Reuters пишет, что еще два анонимных собеседника, говоря о сроках поездки, сообщили о ее проведении в преддверии переговоров Си Цзиньпина в Париже.

Ожидается, что в ходе визита лидеры России и Китая обсудят широкий спектр вопросов, затрагивающих сотрудничество государств в различных сферах — от экономики и торговли до политики и культуры. Кроме того, вероятно, отдельный блок беседы будет посвящен международной ситуации. Известно, что последний визит Владимира Путина в Китай прошел в рамках участия в саммите ШОС несколько месяцев назад.

Ранее издание Politico сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин впервые после пандемии коронавирусной инфекции посетит Европу. Отмечается, что китайский лидер проведет во Франции переговоры о стабилизации отношений на фоне укрепления связей с Россией.