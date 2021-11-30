На юге РФ начались учения с участием более 10 тысяч военнослужащих

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Более 10 тысяч военнослужащих мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) совершили марши на юг России для участия в зимних учениях. Манёвры пройдут на 30 общевойсковых полигонах, впервые они начались на новом полигоне Нестеровский в Ингушетии и полигоне Даниловский в Волгоградской области, сообщает ТАСС.

Более 10 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений ЮВО совершили марши в районы общевойсковых полигонов, — отмечается в сообщении.

Обучение в полевых условиях пройдут около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО. Для размещения военнослужащих развернуты автономные полевые лагеря.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Белоруссию проявлять прозрачность при проведении военных учений. Сейчас, по его словам, в Альянсе такую прозрачность «не наблюдают».

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прежде заявлял, что Белоруссия планирует с Россией провести учения по прикрытию южных границ — с Украиной.