На выставке «Россия» показали чеченскую «джихад-машину»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чеченскую «джихад-машину», предназначенную для участия в спецоперации, показали на выставке-форуме «Россия», передает корреспондент NEWS.ru. Кроме прочего, были представлены обучаемый человекоподобный робот, симулятор комбайнера и VR-экран, благодаря которому можно побывать над вулканами Камчатки. Выставка располагается в Москве на ВДНХ.

Чеченская «джихад-машина» была разработана в Московском государственном техническом университете имени Баумана. Она представляет собой легкий маневренный транспорт. Машину планируется протестировать на базе «Чеченавто» в Российском университете спецназа.

В рамках предоткрытия выставки представили макет термоядерной «Царь-бомбы». Она является самым мощным взрывным устройством за всю историю человечества.

Разработка принадлежит группе советских ученых физиков-ядерщиков под руководством академика Игоря Курчатова. Первые испытания были проведены еще в 1961 году на Новой Земле. Вспышка от взрыва длилась более минуты, а ядерный гриб возвышался в высоту на 67 километров. Диаметр раскаленного купола достиг 20 километров.