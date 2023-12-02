На видео попало уничтожение отряда ВСУ огнем артиллеристов

Фото: МО РФ

Telegram-канал Народной милиции ДНР опубликовал видео уничтожения отряда ВСУ огнем артиллеристов. Там отметили, что украинские солдаты были поражены метким огнем артиллеристов 132й бригады.

Украинские боевики массово гибнут от точных попаданий снарядов, выпущенных артиллеристами 132 бригады ВС РФ, ведущих бои на Дзержинском направлении, — указано в сообщении.

Военный корреспондент Александр Сладков показал кадры уничтожения российскими десантниками реактивной системы залпового огня «Град» в Запорожской области с использованием нового беспилотника «Ланцет». Дрон оснащен тепловизором.

В конце ноября стало известно, что ударные беспилотники «Ланцет» с новой боевой частью успешно используются российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции. В состав комплекса входит не только ударный элемент, но и модуль разведки, навигации и связи. Он способен определять координаты по разным источникам и объектам.

Ранее «Ланцет» уничтожил украинский штурмовой самолет Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области. Это не первый самолет противника, пораженный этим типом беспилотника.