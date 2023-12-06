Танковая дуэль на Авдеевском направлении попала на видео

Фото: МО РФ

Военкор Александр Коц опубликовал в Telegram видео танковой дуэли на Авдеевском направлении. На кадрах боевая машина ВС РФ выдерживает прямое попадание и возвращается на свою позицию.

Танковая дуэль на Авдеевском направлении. Русская машина выдерживает и попадания, и атаку ФПВ-дрона. С заклинившей башней, пуская дымовую завесу, он благополучно возвращается домой, — сообщил Коц.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором экипажи штурмовиков Су-25 ВКС наносят удары по военным объектам и технике ВСУ на Донецком направлении. После поражения целей летчики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. В результате боевого применения были ликвидированы замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

До этого Минобороны опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ у берегов Крыма. На видео показана боевая работа экипажей истребителя Су-30СМ и бомбардировщика Су-24М морской авиации Черноморского флота. В МО РФ отметили, что летчики поражают морские дроны и лодки ВСУ из авиационных пушек или применяя авиационные бомбы.