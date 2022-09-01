На ВЭФ ожидается прибытие делегаций недружественных стран Глава Минвостокразвития Чекунков: на ВЭФ ожидают прибытие делегаций недружественных стран

Фото: Elena Chernyshova/Russian Look

На Восточном экономическом форуме ожидается прибытие делегаций из недружественных стран. В частности, туда планируют приехать представители Японии и Южной Кореи. Об этом РИА Новости рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, в этих странах проживает большое количество людей, которые являются друзьями России.

На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку, потому что они сами живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета, в условиях, когда ряд решений формируется не ими, не в их странах и не в интересах их народов, — пояснил министр.

Он также назвал «судьбой» для Японии и Южной Кореи сотрудничество с Россией. Причины этого — близкое географическое соседство, давние исторические и сильные экономические связи.

Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

Ранее стало известно, что представители 40 стран подтвердили свое участие в VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре этого года. В пресс-службе организатора форума подчеркнули, что ВЭФ стал самой востребованной деловой площадкой по вопросу развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует в сентябре посетить Дальний Восток. Он подчеркнул, что президент примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке.