«Пришьют мысль о контрнаступлении»: военкор о визите Столтенберга в Киев Репортер Руденко: Столтенберг хотел убедить Зеленского начать контрнаступление

Фото: Администрация Президента Украины

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев с целью убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости нового «победоносного» контрнаступления, написал в Telegram-канале репортер Андрей Руденко. Он выразил уверенность, что глава государства послушает союзника и «отправит на убой» пару сотен тысяч граждан.

К чему в этот раз будут подталкивать Зеленского? Я думаю, что на ум клоуну пришьют мысль об очередном «победоносном» контрнаступлении. И он, конечно же, отправит еще пару сотен тысяч украинцев на убой. А может, и больше, — написал Руденко.

Во время визита в Киев Столтенберг обратился к союзникам, отметив, что страны Североатлантического альянса должны сделать своим приоритетом вооружение Украины. Он добавил, что озвученных обещаний по снабжению Киева боеприпасами и системами ПВО недостаточно. Столтенберг также выразил мнение, что Украине еще «не поздно одержать победу». Однако для этого союзники должны исполнить все свои обещания по поддержке Киева, резюмировал генсек.

Военэксперт Анатолий Матвийчук в свою очередь предположил, что генсек НАТО посетил Киев, чтобы оценить ситуацию на фронте и боевые возможности ВСУ. По его словам, Запад не верит в победу Украины.