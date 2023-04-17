На Украине заметили бронемутантов «РВ»: ВСУ в боях за Артемовск используют бронемутантов на основе Т-64 с пулеметом

Фото: YouTube

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в битве за Артемовск применяют «бронированных мутантов», сообщил Telegram-канал «Военные корреспонденты Русской весны». Так авторы канала назвали конструкцию на основе Т-64 с пулеметом вместо башни.

Загадочная бронированная машина на основе Т-64 без башни, но с пулеметом и динамическим бронированием «Контакт-1», — говорится в сообщении.

К публикации добавлены несколько снимков, на которых изображена указанная техника.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли несколько попыток контрнаступления с использованием танков в районе Авдеевки. Российские разведчики с помощью беспилотников своевременно обнаружили движение противника и передали координаты для атаки артиллеристам.

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил, что украинское контрнаступление готово на 90% и его начало откладывается только из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, для танковой операции требуется просохший грунт.

Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» активно используют в боях за Артемовск трофейное вооружение и технику. Чаще всего это танки и БМП, рассказал боец подразделения, которое выполняет задачи под Артемовском. По его словам, у ЧВК «Вагнер» достаточно много трофейного вооружения и бронетехники. Если считать только в бронегруппе бойца, то речь идет о семи восстановленных единицах.