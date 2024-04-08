На Украине уничтожили группу вертолетчиков ВСУ Mad Ducks: кто они такие

Фото: МО Украины

СМИ сообщают о ликвидации вертолетной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) Mad Ducks. Чем она знаменита, в каких сражениях в рамках СВО принимала участие?

Что известно об уничтожении Mad Ducks

На Украине ликвидирована группа вертолетчиков ВСУ Mad Ducks во главе с командиром, известным под позывным Петрович. Как уточняет Telegram-канал «Шепот Фронта», точная дата нейтрализации украинских военных неизвестна, однако есть информация, что экипаж был разбит в марте текущего года.

В то же время Telegram-канал «Милитарист» сообщает, что вертолетная группа Mad Ducks была сбита из ПЗРК, а похороны ее командира Виталия Пляка состоялись в Киеве.

«В Киеве прошли похороны командира экипажа вертолета Ми-8 из состава 16-й бригады армейской авиации Виталия Пляка. Пляк был опытным вертолетчиком, летал в „Азовсталь“ и был сбит в марте с. г. из ПЗРК», — пишет источник 8 апреля.

Официальных данных о ликвидации Mad Ducks, как и подробностей самой операции по их уничтожению, пока нет.

Чем известна вертолетная группа ВСУ Mad Ducks

Mad Ducks стала известна в ВСУ благодаря своим полетам в Мариуполь. Экипаж использовал вертолет Ми-8 и был задействован в марте 2022 года для эвакуации командиров, иностранных советников и секретных данных из «Азовстали». Всего в операции участвовали четыре украинских вертолета, два из которых были сбиты.

Также группа вертолетчиков Mad Ducks давала интервью немецкой газете Bild. В частности, они рассказали немецким журналистам о воздушных боях под Киевом в начале специальной военной операции.

Фото: МО Украины

Какие последние новости об СВО 8 апреля

Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над территориями Белгородской и Брянской областей, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ попытались совершить террористическую атаку с применением дронов самолетного типа.

Кроме того, ВСУ вновь начали обстреливать периметр Запорожской АЭС, несмотря на то, что воздерживались от ударов с ноября 2022 года, написал в своем Telegram-канале постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, до этого атаки были направлены на близлежащую промзону и город Энергодар.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые с ноября 2022 года подтвердили как минимум три прямых попадания по ЗАЭС, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. По его словам, атаки затронули конструкции защитной оболочки главного реактора. Он также отметил, что атака беспилотников на объект является безрассудной.

В то же время военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале заявил, что Часов Яр остается одним из основных направлений наступления ВС РФ. Он предположил, что затем российская армия двинется на Краматорск, который находится в 45 км севернее Часова Яра.

«Часов Яр остается одним из основных направлений нашей боевой деятельности в СВО. Наши мужики „взяли Часов Яр за грудки“. Это уже мертвая хватка. Нам этот город нужен. Застройка непростая. <...> От Часова Яра в 45 километрах строго на север — Краматорск, следующий город Донбасса, который мы будем освобождать. <...> А дальше от Часова Яра на север — 147 км до Харькова через Изюм, если мы продвинемся по этому маршруту — соединимся с нашей группировкой под Купянском, окружающей Харьков», — написал Сладков.

Военкор добавил, что противник понимает такую опасность для себя и пытается сдерживать натиск ВС РФ. По его словам, под Купянском воюют десантники 98-й дивизии ВДВ, а также действуют бригады добровольческого корпуса Минобороны.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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