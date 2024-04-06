На Украине раскрыли, кто устроил атаку на нефтепровод в Ростовской области ГУР Украины взяло на себя ответственность за атаку по Ростовской области

Украина взяла на себя ответственность за массированные удары по нефтепроводу в населенном пункте Азов в Ростовской области, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины. Ведомство также опубликовало фрагмент видео, предположительно, атаки на объект.

В России горит еще один военный объект. В ночь на 6 апреля 2024 в районе населенного пункта Азов (Ростовская область) в результате подрыва трубопровода, — говорится в сообщении.

В ГУР также заявили, что объект использовался для перекачки нефтепродуктов на нужды российской армии в зоне СВО. В завершение в ведомстве обозначили связь цели с припортовой территорией Азовского морского порта.

При этом в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области заявили, что информация о подрыве нефтепровода в регионе не соответствует действительности. Заявления об этом активно продвигали украинские СМИ, пишет ТАСС.

Ранее губернатор Ростовской области Виталий Голубев заявил, что в регионе было сбило более 40 украинских беспилотников. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако в Московском районе повреждена электростанция и нарушено энергоснабжение.

Ранее Минобороны России заявило, что 4 апреля около 22:00 мск была совершена новая атака ВСУ с применением беспилотных аппаратов самолетного типа на Курскую область. Средства противовоздушной обороны успешно перехватили один украинский БПЛА, семь уничтожили.