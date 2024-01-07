ВС РФ уничтожили два самолета ВСУ: новости СВО на вечер 7 января Минобороны РФ: российская ПВО сбила два самолета Воздушных сил Украины

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Российские средства ПВО в течение суток сбили два самолета Воздушных сил Украины: Су-25 в районе города Днепропетровска и Су-27 в районе Кривого Рога Днепропетровской области, передает пресс-служба Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Кроме того, российские военные перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», 38 беспилотников, а также шесть противокорабельных ракет «Нептун». Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 7 января, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Подразделения Западной группировки войск РФ отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщило Минобороны РФ. По информации ведомства, в ходе боевых действий на данном участке СВО было уничтожено две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Южная группировка войск нанесла поражение живой силе противника на Донецком направлении. Атака по позициям ВСУ происходила в районах Богдановки, Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки (ДНР). В общей сложности на данном направлении противник потерял до 300 человек, четыре боевые бронированные машины и 20 автомобилей.

Куда пропали переданные ВСУ Abrams

Военный корреспондент Андрей Руденко объяснил публикацию издания Forbes об исчезновении американских танков ВСУ Abrams в зоне СВО. По его словам, эти бронемашины отсутствуют на полях сражений по причине точных ежедневных ударов российской армии по складам с оружием и техникой. Военкор предположил, что Abrams у ВСУ больше нет.

ВСУ продолжают бить по российской территории

Село Козино в Курской области попало под обстрел со стороны ВСУ, сообщил глава приграничного региона Роман Старовойт. По его словам, среди местных жителей никто не пострадал, однако в населенном пункте частично отсутствует свет. Позднее он добавил, что из-за обстрела со стороны украинской армии был поврежден частный дом.

Министерство обороны сообщило о попытке ВСУ дроном атаковать Брянскую область посреди дня. Беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что ВСУ пытались атаковать Погарский район. При этом он отметил, что беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Позднее Богомаз сообщил об еще одной попытке Украины атаковать приграничный регион. Он указал, что беспилотник перехватили силы ПВО в Севском районе. В результате атаки обошлось без пострадавших и разрушений, на место ЧП выехали оперативные службы.

В Германии назвали неэффективной ПВО Украины

Система противовоздушной обороны Украины бессильна против российских сверхзвуковых крылатых ракет X-22, длина которых достигает 11 метров, заявил немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер. Он отметил, что в том числе из-за своей массы около тонны такое вооружение способно отправить ко дну боевой корабль. Офицер подчеркнул, что ни одна ракета Х-22, выпущенная по Украине, сбита еще не была.

В ФРГ нашли способ «не дать победить России»

Глава оппозиционной немецкой партии «Христианско-социальный союз» и премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал передать крылатые ракеты Taurus Украине, чтобы «не дать» победить России. Политик убежден, что Германии и Евросоюзу грозит реальная проблема безопасности, если Россия одержит верх в конфликте, а США начнут отходить от решения международных кризисов.

Дроны неизвестного происхождения каждую неделю пролетают над полигонами и казармами бундесвера, что вызывает обеспокоенность в Германии, пишет немецкая газета Bild. Чаще всего они появляются в местах, где проходят совместные тренировки украинских и немецких военнослужащих, уточняет издание. В бундесвере считают, что за этим стоит Москва, при этом никаких доказательств этому нет, поскольку ни один такой дрон сбить не удалось.

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