Власти Украины 23 апреля проведут эвакуацию мирных жителей из Мариуполя

Власти Украины намерены 23 числа провести эвакуацию мирных жителей из Мариуполя по гуманитарному коридору, заявила в Telegram-канале вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. Она добавила, что все желающие покинуть Мариуполь по гумкоридору в сторону подконтрольных властям Украины территорий должны встретиться возле торгового центра «Порт-Сити».

По Мариуполю: сегодня снова пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей, — написала она.

Накануне в Минобороны России сообщили, что мирные жители Мариуполя могут свободно ходить по городу, «не прячась от обстрелов». Там подчеркнули, что на территорию перешедшего под контроль РФ города доставляют продовольствие, воду и предметы первой необходимости. Также российская сторона заверила, что вывозит обломки уничтоженной украинской военной техники.

Ранее народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные, которые укрываются на «Азовстали» в Мариуполе, не воспользовались 22 апреля гуманитарными коридорами для сдачи в плен. В связи с этим продолжается огневое воздействие по противнику, отмечает ведомство, периметр предприятия надёжно блокирован, чтобы не допустить прорыва ВСУ.