«На третий год СВО»: военкор о выходе России из ОБСЕ Военкор Котенок: Россия приостановила участие в ПА ОБСЕ на третий год СВО

Фото: Thomas Trutschel/photothek.net/Global Look Press

Военный корреспондент Юрий Котенок обратил внимание в своем Telegram-канале, что Россия приостановила участие в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на третий год специальной военной операции на Украине. Он добавил, что организация тем самым потеряет порядка 6% финансовых поступлений.

Совет Федерации и Госдума приняли заявление о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ и выплаты взносов. <...> Да, именно так. На третий год СВО, — написал журналист.

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли заявление о приостановке участия делегации российского парламента в работе ПА ОБСЕ, а также выплаты взносов в ее бюджет. Принятый документ парламентарии направят в том числе в ООН.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что России давно нужно было приостановить свое членство в организации. По его словам, она придерживается активной антироссийской риторики, а ее участники не готовы вести конструктивный диалог с РФ.

При этом, речи о полном выходе России из ОБСЕ как организации пока нет и Россия оставляет за собой возможность вернуться в случае улучшения политической ситуации, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Однако, по его словам, сейчас в рамках организации невозможна нормальная дискуссия, где принимаются и выслушиваются тезисы всех сторон.