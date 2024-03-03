На трассе «Таврида» в Крыму временно ограничили движение

Фото: Дмитрий Бугай/NEWS.ru

Трасса «Таврида» в Крыму

На керченском направлении по трассе «Таврида» временно ограничено автомобильное движение, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он добавил, что речь идет об участке в районе Феодосии, и объяснил, как его объезжать.

Съезд с трассы «Таврида» — поворот село Батальное, дальше по дублеру до села Семисотка, после — возвращение на трассу «Таврида». На месте работают экипажи ГИБДД, сообщают водителями пути объезда участка с ограниченным движением, — уточнил Крючков.

Ранее оперативный канал информационного центра по дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру сообщал, что движение автомобилей по мосту через Керченский пролив временно перекрыли. Оказавшихся на объекте граждан призвали следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности и не беспокоиться.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев за несколько часов до объявления о блокировке трассы «Таврида» писал о нескольких мощных взрывах над Феодосией. По данным канала, в городе сработали средства противовоздушной обороны. В Министерстве обороны России поступившие сведения еще не комментировали.