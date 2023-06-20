На Су-34 поставили новую станцию РЭБ: как она работает и поможет в СВО Военные эксперты рассказали NEWS.ru, как и для чего будет использоваться новая аппаратура

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 с внешними модулями «Хибины» на законцовках крыльев

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили дополнительную защиту от средств радиоэлектронной борьбы, в том числе защиту от комплексов РЭБ иностранного производства, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Оснащенные новой аппаратурой самолеты будут применяться в зоне СВО. Военные эксперты рассказали NEWS.ru, как и для чего будут использоваться такие «сушки».

Зачем нужны комплексы РЭБ самолетам

Необходимость защиты Су-34 от воздействия РЭБ противника объясняется тем, что наши фронтовые бомбардировщики работают в ближней зоне от линии боевого соприкосновения. В частности, это относится к ударам ракетами, а также корректируемыми и свободнопадающими бомбами по позициям ВСУ и объектам их ближнего тыла. Чтобы нарушить управление ракетами и бомбами и подавить связь и радары самих самолетов, противник применяет средства радиоэлектронного противодействия. Ведь если подавить бортовые РЛС (радиолокационные станции. — NEWS.ru) бомбардировщиков, их будет гораздо легче сбить зенитными ракетами.

Как рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации Владимир Попов, сейчас практически каждый самолет в зоне конфликта имеет бортовой комплекс защиты от зенитных ракет и комплекс противодействия вражеской РЭБ.

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Первая линия обороны российских летчиков на фронте — всеракурсная (то есть действующая на все 360 градусов вокруг самолета) РЛС и тепловые ловушки.

«Задача всегда одна — противодействие системам наведения ракет. В случае инфракрасного (то есть теплового) наведения мы отстреливаем ловушки, а в случае радиолокационного наведения вражеских ракет включаются именно комплексы РЭБ», — пояснил Попов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Проход Су-34 с массированным отстрелом тепловых ловушек

Тепловые ловушки в виде ярко горящих пиротехнических зарядов сбивают с толку тепловые головки наведения ракет. В результате ракета путает тепловое «пятно» от работающего двигателя самолета с «пятном» от ловушки и бьет по ловушке вместо самолета. А всеракурсная РЛС нужна, чтобы заметить и отследить полет вражеской ракеты. Если РЛС работает как полагается, пилот может точно определить момент, чтобы отстрелить ловушки и совершить противоракетный маневр.

Как предотвратить запуск ракет противника

Но все это — пассивная защита. А вот собственные комплексы РЭБ дают возможность пилоту бороться и с зенитными ракетами противника, и с теми, кто их запускает. Принцип действия РЭБ в этом случае простой: одновременное выставление помех на тех радиочастотах, по которым идет управление ракетами с наземных комплексов, и на тех, по которым работает головка самонаведения ракеты.

«В современных условиях очень важно кроме затруднения работы самих ракет еще и делать помехи станциям их наведения», — пояснил Попов.

ВСУ сейчас используют зенитные комплексы еще советской разработки — «Оса», «Ока», «Куб», «Тор» и прочие. Это модернизированная, но в основе старая техника.

«Они все имеют радиолокационные станции. И самолетные комплексы РЭБ включают помехи против РЛС врага, занимающихся захватом и автосопровождением цели. В результате операторы РЛС вместо отметки самолета видят на экранах радаров сразу множество отметок или вообще „белое поле“», — рассказал летчик.

Как усовершенствовали российские комплексы РЭБ

По словам Попова, 20 лет назад боевое применение самолетов с комплексами РЭБ было ограничено из-за большого веса и размеров подвесных контейнеров с аппаратурой. Фактически самолет становился специализированным постановщиком помех и мог взять с собой очень мало боеприпасов. Однако модернизация отечественных комплексов РЭБ велась все эти годы. Сейчас же благодаря совершенствованию аппаратуры она меньше по массе, требует гораздо меньше места. И самолет, кроме комплекса РЭБ, может взять в полет еще и бомбовую или ракетную нагрузку.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Техник набивает звезду на корпус истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции

«Теперь мы можем один самолет в группе выделить для РЭБ, и он возьмет меньше боеприпасов, чем остальные, зато он кроме боевой работы еще и прикроет действия всей своей группы», — рассказал Попов.

По словам заслуженного летчика, в зоне СВО применяется и другой метод — с использованием вертолетов-постановщиков помех. Такие вертолеты с мощной аппаратурой РЭБ летают примерно в 10-30 километрах от передовой и создают помехи для работы радаров противника во всем районе бомбардировки, пока наши самолеты не выполнят задание и не уйдут на аэродром.

Что представляет собой комплекс «Хибины»

Самая современная разработка нашего военно-промышленного комплекса в области авиационной аппаратуры РЭБ — это комплекс «Хибины». Военный эксперт Александр Артамонов рассказал в беседе с NEWS.ru, что это за комплекс и как он применяется.

«Это очень интересный и мощный комплекс, который разрабатывался еще с 1970-80-х годов, родом еще из СССР, — пояснил эксперт. — Разрабатывался он долго и постоянно совершенствовался, так что, наконец, был принят на вооружение и пошел в серию только в 2015-2016 годах. „Хибины“ — многофункциональный комплекс РЭБ. Что действительно здорово в нем — это возможность постановки активных помех. Кроме того, там очень сильный бортовой компьютер, который выдает рекомендации на противодействие вражеской РЭБ».

По словам Артамонова, на основе поступающих с радаров данных компьютер «Хибин» анализирует обстановку и предлагает генерировать помехи именно на определенных командных частотах, используемых противником. Или вовремя советует отстрелить электронные или тепловые ловушки.

Компьютер «Хибин» создан на основе системы разведки «Проран», которая распознает не только рабочие частоты врага, но и местонахождение радаров и радиостанций противника, их мощность и другие характеристики. И сообщает пилоту, какую именно помеху и как долго надо выставлять, чтобы «заглушить» врага.

«Кроме обнаружения и классификации противника и определения нужного противодействия, „Хибины“ также запоминают частоту противника и после этого генерируют помехи встречным сигналам в автоматическом режиме», — пояснил Артамонов.

По его словам, это базовый алгоритм работы в области РЭБ для самолетов. При этом «Хибины» имеют возможность постановки широкополосных помех на большом диапазоне частот сразу — чтобы «глушить» всех и все вокруг. Но на практике работают по узконаправленным диапазонам, чтобы мешать работе именно вражеских РЛС и зенитных комплексов, а также комплексов РЭБ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34

Что могут противопоставить ВСУ

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил на авиационном салоне в Ле Бурже, что зенитно-ракетная установка SAMP/T франко-итальянского производства уже поставлена на Украину. «Рад вам сообщить совместно с моей коллегой Джорджей Мелони (премьер Италии. — NEWS.ru), что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T размещен на Украине и готов к эксплуатации», — сообщил Макрон.

При этом французы еще в 2021 году анализировали возможности российской аппаратуры РЭБ и пришли к неутешительным для себя выводам. Смогли ли во Франции и Италии учесть тот опыт, неизвестно. Информации о боевом взаимодействии российской авиации с комплексами SAMP/T пока нет.

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