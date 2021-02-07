На стройплощадках Москвы не хватает до 20 тысяч строителей

https://static.news.ru/photo/ad6d2b9c-fa05-11e9-bf49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На строительных площадках Москвы не хватает порядка 15–20 тысяч рабочих. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В интервью «Российской газете» Загрутдинов сообщил о нехватке рабочей силы на стройках, однако отметил, что всё, что ни делается, то к лучшему.

Многие подрядные организации в условиях нехватки трудовых ресурсов были вынуждены задуматься о повышении производительности труда, — сказал он.

Также глава столичного департамента строительства рассказал, что за состоянием здоровья московских строителей продолжают тщательно следить, все необходимые меры на строительных площадках соблюдаются. Вспышек заболеваемости нет, все желающие имеют возможность вакцинироваться.

Это придает уверенности, что львиную долю объектов, включенных в адресную инвестиционную программу строительства на 2021–2023 годы, мы завершим досрочно, — добавил Загрутдинов.

Ранее NEWS.ru писал, что средства фондов капитального ремонта, потраченные на работы в домах, впоследствии признанных аварийными, предложили компенсировать за счёт средств региональных бюджетов. Законопроект, устанавливающий такой механизм, разработала зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР).