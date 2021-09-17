На систему электронного голосования и другие ресурсы совершили 19 DDoS-атак

Система дистанционного электронного голосования и другие ресурсы, в том числе сайт ЦИК, подверглись 19 DDoS-атакам. Все они были успешно отражены. Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, его слова приводит ТАСС.

Всего было 19 атак, некоторые были очень короткими — несколько минут. Самая масштабная атака по времени была вчера, она продлилась 5 часов 32 минуты, началась рано утром и закончилась в середине дня. <...> Атаковались разные ресурсы. Это и портал ЦИК, портал выборов, портал госуслуг, портал ЕСИА, портал mos.ru, поэтому в целом различные попытки предпринимались довольно масштабно, — рассказал Осеевский.

По его словам, атаки шли из разных стран мира, включая Индию, Бразилию, Вьетнам, Литву, США, Германию, Бангладеш, Китай и другие.

Мы были к этому готовы, — отметил глава «Ростелекома».

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе шло в шести регионах — Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. В Москве оно проводилось на собственной платформе.