Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов и депутат Государственного совета Крыма Игорь Буданов сообщили, что о проблемах с паспортами, указанных депутатом Госдумы Натальей Поклонской, им неизвестно. Об этом сообщил РБК.

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов и депутат Государственного совета Крыма Игорь Буданов сообщили, что о проблемах с паспортами, указанных депутатом Госдумы Натальей Поклонской, им неизвестно. Об...