Проседание грунта произошло на улице Докукина в районе Ростокино на северо-востоке Москвы. Об этом
На ул. Докукина возле д. 14А произошло проседание грунта. Место провала ограждено сотрудниками МЧС в целях безопасности граждан. Также вызваны сотрудники управы района для дальнейших восстановительных работ, — привели в агентстве сообщение пресс-службы.
Отмечается, что грунт провалился, приблизительно, на два-три метра.
Ранее NEWS.ru писал о том, что трое рабочих погибли во время обвала грунта в Тулуне Иркутской области. Ещё двое получили травмы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен