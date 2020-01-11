Проседание грунта произошло на улице Докукина в районе Ростокино на северо-востоке Москвы. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

На ул. Докукина возле д. 14А произошло проседание грунта. Место провала ограждено сотрудниками МЧС в целях безопасности граждан. Также вызваны сотрудники управы района для дальнейших восстановительных работ, — привели в агентстве сообщение пресс-службы.

Отмечается, что грунт провалился, приблизительно, на два-три метра.

Ранее NEWS.ru писал о том, что трое рабочих погибли во время обвала грунта в Тулуне Иркутской области. Ещё двое получили травмы.

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