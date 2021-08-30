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На Сахалине задержали партию наркотиков на 50 млн рублей

10:33, 31 августа 2021
На Сахалине задержали партию наркотиков на 50 млн рублей Фото: dvtu.customs.gov.ru
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали группу наркоторговцев с партией синтетических веществ. Её стоимость превышает 50 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Молодые люди в возрасте от 19 до 21 года заказывали запрещённые вещества в Интернете. Они контрабандой доставлялись из Китая и с материковой части России. За два прошедших года сотрудники правоохранительных органов перехватили семь посылок общим весом 6 кг.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики нашли в лесу склад с наркотиками. Троих фигурантов дела арестовали. Возбуждено девять уголовных дел о контрабанде и незаконном обороте наркотиков.

Ранее сообщалось, что Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте сотрудника полиции Виктора Щербыны, которого обвиняют в продаже наркотиков.

По версии следствия, действующий сотрудник МВД продал марихуану весом не менее 193,3 г и 299,6 г. Для сбыта он привлёк другого человека и заработал на этом не меньше 85 тысяч рублей. Силовику вменяют сбыт наркотиков в особо крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Мужчина частично признал вину.

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