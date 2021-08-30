На Сахалине задержали партию наркотиков на 50 млн рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали группу наркоторговцев с партией синтетических веществ. Её стоимость превышает 50 млн рублей, сообщает «Интерфакс».
Молодые люди в возрасте от 19 до 21 года
В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики нашли в лесу склад с наркотиками. Троих фигурантов дела арестовали. Возбуждено девять уголовных дел о контрабанде и незаконном обороте наркотиков.
Ранее сообщалось, что Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте сотрудника полиции Виктора Щербыны, которого обвиняют в продаже наркотиков.
По версии следствия, действующий сотрудник МВД