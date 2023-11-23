На российской технике в зоне СВО заметили новый символ Новый знак в виде белого треугольника появился на российской технике в зоне СВО

Фото: МО РФ

Новый тактический знак появился на военной технике российской армии в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Символ попал в кадр во время съемок бронепоезда «Енисей», видео с которым опубликовала пресс-служба Министерства обороны РФ.

На записи видно, что знак нанесен белой краской на корпус бронетранспортера. Символ представляет собой перевернутый равносторонний треугольник, в который вписана аналогичная фигура. До этого такой знак не попадал в объективы камер. Ранее на таком же бронетранспортере были нанесены другие знаки — белые круги, которые использует группа войск «Отважные». Знаки можно увидеть в репортаже с полигона, опубликованном на сайте Минобороны в апреле 2023 года.

Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич раскрыл значение буквы V на танках израильской армии. По его словам, это простой графический символ, который легко различить приборами наблюдения на больших дистанциях. Он объяснил, что символ нанесен на военную технику под разными углами: где-то буква вертикальная, где-то перевернутая. Как подчеркнул Клинцевич, израильтяне не закладывали никакой идеологии в знак, а просто использовали удобные обозначения.