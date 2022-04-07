На призывавшую издеваться над пленными украинскую чиновницу заведут дело

Следственный комитет России возбудит уголовное дело в отношении замдиректора Книжной палаты Украины по научной работе Галины Гуцол, которая публично призывала к издевательствам над российскими военнослужащими, попавшими в плен. Соответствующее поручение отдано главой ведомства Александром Бастрыкиным, сообщается на сайте СКР. В рамках расследования будет дана уголовно-правовая оценка высказываниям чиновницы.

В ведомстве отметили, что Гуцол — не первое публичное лицо на Украине, которое позволяет себе подобные высказывания. При этом киевские власти поощряют их.

Своими действиями Гуцол еще раз подтверждает, что идеи нацизма глубоко пропитали украинское общество и распространились даже на представителей сферы просвещения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, запечатлевшей расправу солдат ВСУ над ранеными российскими военными. Эпизод имел место под Киевом. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя запись, заявил, что сообщения о нарушениях прав человека на Украине должны быть тщательно расследованы.

Посольство России в Вашингтоне заявило, что власти США равнодушно отреагировали на данную видеозапись. В дипмиссии считают, что это говорит о предвзятом отношении Белого дома.