«На полную катушку»: Коц рассказал, как США невольно помогают ВС России Военкор Коц: ВС России надо воспользоваться пробуксовкой западной помощи ВСУ

Фото: МО РФ

ВС России нужно «на полную катушку» воспользоваться пробуксовкой западной помощи ВСУ, высказал мнение в Telegram-канале военкор Александр Коц. При этом он отметил, что, пока американские демократы и республиканцы не могут договориться о выделении Киеву $60 млрд, перебои с финансированием украинской армии на деле проявятся не сразу.

Перебои с финансированием и поставками вооружений Украине не скажутся сразу. Естественно, у Киева есть какой-то запас боеприпасов. Но он не вечен. Эксперты оценивают уже имеющиеся арсеналы ВСУ примерно в три месяца активных боевых действий. <...> Вряд ли сегодняшнюю пробуксовку антироссийских планов Запада можно назвать окончательным провалом украинского проекта. Но временным его ослаблением нам надо воспользоваться на всю катушку, — уточнил Коц.

Военкор указал, что в таких обстоятельствах у российской армии появляется еще одно преимущество на линии фронта. По его словам, ВС РФ нужно «выжимать максимум» из ситуации. Коц добавил, что во время «голодного» оборонительного периода Украина будет наращивать удары по тылам, теракты и информационные диверсии. Таким образом, резюмировал журналист, Киев попытается воодушевить и украинцев, и западных партнеров.

Ранее члены Республиканской партии США высказались против законопроекта сената, речь в котором шла о помощи Украине, а также об охране границы Соединенных Штатов. Они назвали его провальным и посчитали, что его принятие только усугубит проблемы США. По словам республиканцев, сейчас ставки настолько высоки, что на кону стоит независимость США. Любые же попытки обсудить детали законопроекта, по сути, являются лишь тратой времени, поэтому они призвали сенат отказаться от инициативы.