На подмосковном складе Wildberries началась проверка миграционного учета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На одном из складов Wildberries в подмосковной Электростали проходит проверка миграционного учета граждан в стандартном для данной процедуры режиме, рассказали NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Компания оказывает содействие сотрудникам проверяющих ведомств.

Около 99% сотрудников склада — граждане РФ, а также есть граждане из стран ЕАЭС с официальным разрешением на работу. Мы оказываем необходимое содействие сотрудникам проверяющих ведомств, — отметили в пресс-службе.

Работа склада продолжается по обычному графику, в частности ведется приемка товаров от предпринимателей, сортировка и упаковка товаров, а заказы продолжают доставляться покупателям.

Ранее в Wildberries ответили на обвинения в продаже подделок бренда Adidas. В компании заявили, что напрямую сотрудничают с международными производителями и дистрибьюторами брендов, а также закупают продукцию у официальных поставщиков. На все товары имеются официальные документы. Опубликованная в Telegram-каналах информация о том, что маркетплейс оштрафовали за продажу неоригинальной продукции бренда Adidas, не соответствует действительности.