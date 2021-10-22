Шойгу рассказал, что вдохновило Путина на поездку в Сибирь

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о том, по какой причине президент страны Владимир Путин вдохновился идеей отдохнуть на просторах Сибири. Политики провели совместно отпуск в начале сентября. Министр обороны связал желание президента со статьёй иностранного путешественника. Об этом Шойгу поведал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Материал был издан в международном журнале о природе, сказал министр. В статье турист рассказывал о красоте и природном богатстве отдалённых российских мест.

Был там-то, прошёл туда-то, видел то-то. И там фотография, он [Путин] говорит: «Почему он сумел там побывать?» И мы на следующий год были в самом этом месте, — сказал Шойгу.

Тогда президент и министр были вместе на рыбалке и устроили заплыв на катере. Глава государства тогда поймал щуку. Жили политики в палатках, причём, по словам Шойгу, у Путина она была «солидная». Такой масштаб своего жилища лидер страны объяснил шуткой о том, что «надо лучше работать».

Ранее глава Минобороны поведал о необычном виде обогревателя, который согревал президента страны во врем их остановки в тайге. Он представлял собою полотно с нарисованным камином и сразу напомнил Шойгу сказку о Буратино и Золотом ключике. При этом, по словам Путина, нарисованный камин не только красивый, но и греет. Такая идея министру обороны пришлась по душе, ведь «посидеть у огонька — хорошо придумано».