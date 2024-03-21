На основателя Gulagu.net Осечкина завели новое уголовное дело Основатель Gulagu.net Осечкин стал фигурантом дела об оправдании терроризма

В отношении основателя Gulagu.net Владимира Осечкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) возбудили новое уголовное дело, сообщили в Мещанском суде Москвы ТАСС. Возбуждено дело об оправдании терроризма.

По данным агентства, в суд поступило ходатайство о заочном аресте фигуранта. В октябре мещанский межрайонный следственный отдел Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудил в отношении основателя проекта Gulagu.net уголовное дело за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.

Следователи считают, что в марте Осечкин на YouTube-канале Gulagu.net распространил ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении спецоперации. Также он дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы РФ.