Ледяной дождь может обрушиться на Москву

https://static.news.ru/photo/10de4200-4c1d-11eb-b193-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

В первый день нового года в Москве наблюдается гололёд. До конца суток в столице не исключён и так называемый ледяной дождь, предупредил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Толщина гололёда составляет четыре миллиметра, до конца дня возможен прирост ледяной корки, отметил он.

По всей Центральной России показатели от одного до четырёх миллиметров. Это достаточно толстый слой, хотя по нашей классификации он попадает в диапазон «слабый гололёд», — цитирует Тишковца РИА Новости.

По словам синоптика, в течение дня различные осадки всё ещё возможны — это может быть и дождь, и мокрый снег, и снег, а также ледяной дождь, который бывает при температурной инверсии, когда у поверхности земли скапливается холодный воздух, а над ним — более тёплый.

Эксперт отметил, что с такой погодой москвичам осталось провести буквально сутки.

Ранее, как писал NEWS.ru, другой представитель Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о похолодании в столице. Особенно морозным, по его словам, будет канун Рождества.