На международных военных играх АрМИ-2021 установили 20 мировых рекордов

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На семи конкурсах международных военных игр на базе форума АрМИ-2021 установлено 20 мировых рекордов. Об этом сообщает «Интерфакс».

На международных военных играх Россия установила 13 новых мировых рекордов, остальные семь принадлежат Китайской Народной Республике и Узбекистану.

Сообщается, что восемь рекордов установили в один день. Все высокие достижения подтвердила международная судейская коллегия. Десять рекордов принадлежат участникам в номинации «Мастера автобронетанковой техники», четыре относятся к соревнованиям «Военное ралли», «Морской десант» и «Военно-медицинская эстафета».

В Министерстве обороны России заявили, что девять из 34 конкурсов подошли к концу.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу лично протестировал маршрут заезда танкового биатлона на международных военных играх 2021 года. Глава ведомства на новом Т-80БВ полностью прошёл трассу и высоко оценил готовность всей инфраструктуры полигона к проведению состязаний.