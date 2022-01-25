На Курилах и Сахалине началась проверка боеготовности воинских частей РФ

На Курилах и Сахалине началась проверка боевой готовности с выполнением стрельб и противодействием дронам, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). Также в рамках учений пройдут тренировки по радиационной, химической и биологической защите.

На Сахалине и Курильских островах идут мероприятия проверки боеготовности соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО. Личному составу предстоит продемонстрировать свои умения действовать как в обороне, так и наступлении, выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения, — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Аравийском море прошло совместное российско-китайское военно-морское учение «Мирное море — 2022». Как отмечает Минобороны России, в рамках учения моряки России и Китая отработали досмотр и освобождение условно захваченного грузового судна. После завершения учений отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) продолжил выполнять задачи по плану дальнего похода.

Кроме того, в Минобороны России рассказали, что в январе — феврале Военно-морской флот России проведёт серию учений, в которых задействует более 140 боевых кораблей. Учения будут проходить не только в акваториях морей, прилегающих к территории России, но и в оперативно важных районах Мирового океана. Отдельные манёвры ВМФ проведёт в Средиземном, Северном и Охотском морях, а также в Атлантике и Тихом океане.