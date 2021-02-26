На конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» подано свыше 10 тысяч заявок

https://static.news.ru/photo/c4efe058-7825-11eb-b5cf-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

На конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» зарегистрировались более 10 тысяч человек. Об этом NEWS.ru сообщили в АНО «Диалог», которая проводит конкурс при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

Отмечается, что период регистрации решили продлить по просьбе участников до 5 марта включительно, чтобы все желающие специалисты в digital-сфере могли присоединиться к конкурсу и проверить свои силы на дистанционном этапе.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, конкурс привлёк профессионалов со всей России.

На сегодняшний день лидерами по числу зарегистрированных участников являются Москва с 12,87% всех регистраций, Санкт-Петербург (5,9%), Краснодарский край (3,2%), Московская область (3,09%), Башкортостан (2,72%). Хотя мы не требовали обязательного высшего образования, у 79,7% участников оно есть. Ещё 14% имеют неоконченное высшее или являются студентами выпускных курсов. Среднее профессиональное образование имеют 6,3% участников. Среди всех конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» этот оказался одним из самых популярных среди женщин — на их долю приходится почти половина регистраций, 47,3%. На долю мужчин соответственно 52,7%, — пояснил Комиссаров.

Он добавил, что самыми активными оказались участники молодого и среднего возраста. Так, на категорию от 30 до 40 лет приходится 43,4% регистраций, от 20 до 30 — 35,4%, от 40 до 50 — 13,9%.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. К участию приглашаются специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры по работе в цифровых средах, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры.

Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнёрах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.

Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование (в том числе неоконченное) и профильный опыт работы.

Ранее NEWS.ru писал, что в России предложили создать при парламентах комитеты по Интернету и блогам.