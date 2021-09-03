На Камчатке со дна озера подняли упавший вертолёт

Упавший вертолёт Ми-8, потерпевший крушение 12 августа, поднят со дна Курильского озера на Камчатке. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Спасатели и военные сумели поднять со дна озера разбившееся воздушное судно. Специалисты установили специальные заграждения вокруг места проведения операции, чтобы предупредить утечку авиационного топлива.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 потерпел крушение на Камчатке во время обзорной экскурсии над территорией полуострова. Машина из-за ошибки пилота упала в Курильское озеро. Во время аварии погибли восемь из 16 пассажиров. В СМИ сообщили, что помимо возможной ошибки пилота причиной трагедии могла стать неисправность вертолёта из-за того, что ресурс эксплуатации машины был давно выработан. Отмечается, что многие авиаперевозчики испытывают трудности с финансами. Данный факт часто становится причиной плачевного технического состояния лётного парка.