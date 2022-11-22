На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

Фото: 41.mchs.gov.ru

У восточного побережья полуострова Камчатка сейсмологи зарегистрировали подземный толчок магнитудой 5,7. Он произошел в Камчатском заливе утром 22 ноября. Об этом сообщили в региональном филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение было зафиксировано в 09:45 по местному времени (00:45 мск).

Очаг землетрясения находился на глубине 21 километр, магнитуда составила 5,7. Инцидент произошел в 83 километрах от поселка Усть-Камчатск.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что в девяти километрах от чилийского порта Лебу в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки ощущались в провинции Био-Био.

Также сообщалось, что в западной части Непала произошло землетрясение магнитудой 5,6. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, еще пятеро пострадали. По данным полиции, трагедия произошла в результате обрушения здания, вызванного землетрясением. Пострадавшие госпитализированы.