На ИННОПРОМ-2024 возник спор из-за частных инвестиций Спикеры ИННОПРОМ-2024 подискутировали о защите частных инвестиций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алесь Логинов

В ходе международной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге между директором Центра компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ им. Н. Э. Баумана Алесем Логиновым и гендиректором Агентства по технологическому развитию Владимиром Пастуховым возник спор о защите частных инвестиций. Последний отметил, что частные вложения относятся к предпринимательским рискам и не входят в поле зрения ЦБ.

Если это частные инвестиции без господдержки, то это просто предпринимательский риск. Не думаю, что регулятор в текущих условиях и с текущим объемом задач и вызовов должен думать о риске финансовых инвестиций со стороны частных компаний, — сказал Пастухов.

Таким образом он ответил на слова Логинова, что частные инвесторы рискуют, вкладывая деньги в производства, где может быть переизбыток российского продукта при отсутствии должного спроса на финальной стадии процесса. В качестве примера он привел развитие производства электродвигателей.

Три, наверное, крупных холдинга обеспечены серьезными частными инвестициями, без господдержки, ставят линии, разворачивают у себя производство, но пул финалистов, которые это все покупают, очень ограничен. Кто первый покажет качество, тот и будет работать с этими финалистами, а кто-то другой, который сейчас инвестирует сотни миллионов рублей в организации, получает определенный риск, что эти линии будут стоять незадействованными, — отметил Логинов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что главным ограничением для развития экономики России является сложность доступа к технологиям и «длинным» инвестициям. Однако на первое место она поставила нехватку рабочей силы, добавив, что все эти проблемы взаимосвязаны. По ее словам, в экономике и России и мира происходят серьезные изменения.