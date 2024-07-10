На ИННОПРОМ-2024 объявили лауреата премии «Индустрия» Лауреатом премии «Индустрия» стало АО «ПК НПО "Андроидная техника"

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов (слева направо)

На ИННОПРОМ-2024 объявили лауреата национальной промышленной премии Российской Федерации «Индустрия». По итогам голосования им стало АО «ПК НПО „Андроидная техника“».

Награждение лауреата премии проходит ежегодно в рамках главной стратегической сессии ИННОПРОМ. Победителем в этом году стало инновационное предприятие, которое разрабатывает и производит электродвигатели, компонентную базу, робототехнические комплексы различного назначения. Они представили свою линейку синхронных бесколлекторных электродвигателей с постоянными магнитами серии AT DRIVE и разработку с показателями на уровне лучших мировых образцов.

Награду вручал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Забрал премию Евгений Дудоров, исполнительный директор компании-победителя. Он получил статуэтку и диплом, подписанный председателем правительства РФ.

Премия «Индустрия» была учреждена Минпромторгом России в 2014 году и с 2015 года имеет статус правительственной. Ее цель — содействовать формированию стратегических приоритетов российской промышленной политики как на территории страны, так и в международном сообществе.

Ранее стало известно, что свои коллективные экспозиции на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 представили 24 региона России: Свердловская область, Москва, Самара, Краснодарский край, Ростовская область, республики Башкортостан и Татарстан, Ульяновская область, Пермский край, ХМАО-Югра, Вологодская область, Донецкая Народная Республика и другие.